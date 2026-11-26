Schulleiterin Nicole Follmann äußert sich zu der Kritik, die Eltern und Lehrer seit Jahren an der Carl-Orff-Schule üben. Bei der Gebäudesituation tue sich einiges, für Kinder mit komplexen Behinderungen sind mehr Fachkräfte nötig.
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Kürzlich hatte unsere Zeitung wieder einmal über die Situation an der Carl-Orff-Schule berichtet. Insbesondere die Zeile „Förderschule in Neuwied verkommt immer mehr“ möchte die Schulleiterin der Förderschule, Nicole Follmann, aber so nicht stehen lassen.