Förderschule in Neuwied Direktorin zur harschen Kritik an der Carl-Orff-Schule Rainer Claaßen 26.11.2026, 18:04 Uhr

i Das Hauptgebäude der Carl-Orff-Schule in Engers ist schon einige Jahrzehnte alt. Rainer Claaßen

Schulleiterin Nicole Follmann äußert sich zu der Kritik, die Eltern und Lehrer seit Jahren an der Carl-Orff-Schule üben. Bei der Gebäudesituation tue sich einiges, für Kinder mit komplexen Behinderungen sind mehr Fachkräfte nötig.

Kürzlich hatte unsere Zeitung wieder einmal über die Situation an der Carl-Orff-Schule berichtet. Insbesondere die Zeile „Förderschule in Neuwied verkommt immer mehr“ möchte die Schulleiterin der Förderschule, Nicole Follmann, aber so nicht stehen lassen.







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