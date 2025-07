Der Kampf um die Bäume und die damit verbundene „Unversehrtheit“ der Natur auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Not, den Starkregenereignissen entgegenzuwirken: Bei den Anwohnern rund um den Hermesplatz in Oberbieber scheint die Meinung da klar. Wer allerdings im Ortskern von großen Wassermassen betroffen ist, erhofft sich so schnell wie möglich eine Lösung.

Das sagen die Stadtwerke

Auf Anfrage bei den zuständigen Stadtwerken gab es von deren Presseabteilung folgende Antwort: „Im Buswendebereich Wallwiese entsteht ein Regenrückhaltebecken. Das ist nötig, weil die Kapazitäten des Kanals nicht mehr ausreichen. Gemeinsam mit einem darauf spezialisierten Ingenieurbüro führen wir regelmäßig hydraulische Berechnungen für das gesamte Kanalnetz der Servicebetriebe Neuwied (SBN) durch. Angesichts zunehmender Starkregenereignisse und eines Zuwachses in der Wohnbebauung haben Berechnungen ergeben, dass die Entwässerung in diesem Bereich einer Verbesserung bedarf.“

Kanalnetz für stärkere Belastung ausbauen

Die neue Entlastungsanlage soll demnach dazu beitragen, dass das Abwasser künftig nicht häufiger aus dem Kanal austritt und die Gefahr von Überflutungen der Friedrich-Rech-Straße (L260) mindern. Das Risiko einer Überflutung der L260 wurde bereits im Starkregenvorsorgekonzept der Stadt Neuwied erwähnt, das für Oberbieber im Jahr 2022 bei einer Bürgerversammlung auf Torney vorgestellt wurde – die Präsentation gibt es online. Ziel des Ausbaus durch die SBN ist, dass selbst bei stärkerer Belastung des Kanalnetzes seltener Wasser über den Kanal tritt und Straßen überflutet.

In der Märkerwaldstraße gibt es bereits eine Entlastungsanlage, die den Abfluss auf die Friedrich-Rech-Straße vermindert. Berechnungen zeigen allerdings: Bei stärkeren Regenereignissen reicht diese nicht mehr aus, weil das Wasser nicht schnell genug abfließen könnte. Mehrere Standorte für weitere Rückhaltebecken wurden geprüft; nur die Wallwiese kam in Betracht.

i Der Hermesplatz ist ein Mittelpunkt im Stadtteil. Jörg Niebergall

Beim Bau des unterirdischen Regenrückhaltebeckens Wallwiese müssen umfangreiche Erdarbeiten vorgenommen werden. In enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde vor Ort festgestellt, dass 15 Bäume gefällt werden müssen. Sechs Bäume aus dem alten Bestand bleiben erhalten, weitere Bäume werden nach Abschluss der Arbeiten neu gepflanzt.

Treffen mit Ortsvorsteherin am Mittwoch, 30. Juli

Und da kommen jetzt die Anwohner aus der Wallwiese und der anliegenden Friedrich-Rech-Straße ins Spiel: Nicht nur Peter J. Breuer fühlte sich von der Ankündigung überrascht, dass hier ein Großteil der mehr als 100 Jahre alten Bäume gefällt werden muss. In einer Petition hatten sich bis Sonntag fast 100 Einwohner, überwiegend Oberbieberer, gegen die Fällung der Bäume ausgesprochen. Am Mittwoch, 30. Juli, 14 Uhr, ist hier nun ein Treffen mit Ortsvorsteherin Maren Dümmler geplant. Die Anwohner und Anwohnerinnen haben bereits angekündigt, dabei zu sein, um weitere Infos zu erhalten und eventuell das Projekt noch zu verhindern. „Wir würden es am liebsten so haben, wie es aktuell ist“, sagen die Unterstützer. „Wir hätten gern mehr Informationen und würden eine andere Lösung bevorzugen.“

i Die Bushaltestelle am Hermesplatz in Oberbieber wird wegen der Baustelle ein Jahr lang nicht angefahren. Jörg Niebergall

Gefällte Bäume werden ersetzt

Es hatte auch bei den Stadtwerken anfänglich Überlegungen gegeben, einen anderen Standort zu wählen. Doch war das allein aus bautechnischen Gründen nicht möglich. „Das war dann relativ schnell vom Tisch“, sagt Maren Dümmler, Ortsvorsteherin von Oberbieber. „Das mit dem Hermesplatz ist eigentlich die beste Lösung. Man muss ja auch an die Betroffenen denken, die bei Starkregen den Keller voll Wasser haben. Ich sehe den Bau des Rückhaltebeckens auf dem Hermesplatz auch als eine Chance, den Platz fit für die Zukunft zu machen. Für die Bäume, die gefällt werden, gibt es ja Ersatz. Und die alten Eichen am Rand bleiben ja auch.“

i In der Vergangenheit wurde der Oberbieberer Ortskern schon überschwemmt. Jörg Niebergall

Die Bauarbeiten sollen schon im Oktober beginnen und etwa ein Jahr dauern. Der Buswendeplatz und die Bushaltestelle stehen in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung, darüber sind die Busunternehmen bereits informiert. Nach Abschluss der Baustelle wird der Buswendeplatz ähnlich wie die aktuelle Gestaltung wiederhergestellt.