Leben und Arbeiten an der B42 Digitaler Roadtrip lädt ein, Geschichten zu entdecken Justin Buchinger 22.09.2026, 06:00 Uhr

i Die Artikelserie „Leben und Arbeiten an der B42“ blickt auf die Menschen und ihre Geschichten entlang der Bundesstraße. Unsere interaktive Karte ermöglicht einen besonderen Blick. Jörg Niebergall

Unter dem Titel „Leben und Arbeiten an der B42“ erzählen wir, was an, um und auf der Bundesstraße am Rhein passiert. Unsere interaktive Karte lädt dazu ein, haltzumachen und die Geschichten auf eine besondere Art zu entdecken.

Warum stehen die Weinreben des Leutesdorfer Winzers Gotthard Emmerich direkt an der B42, weshalb leben Bewohner von Hammerstein hinter Glas und wie hat es Bares-für-Rares-Star Fabian Kahl nach Unkel verschlagen? Entlang der Bundesstraße, auf der Zehntausende täglich unterwegs sind, passieren ebenso viele Geschichten.







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