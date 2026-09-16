Bürgermeisterwahl in Erpel
Dieter Tentler will Bürgermeister werden
Dieter Tentler stellt sich in Erpel zur Wahl für das Bürgermeisteramt.
Dieter Tentler stellt sich in Erpel zur Wahl für das Bürgermeisteramt.
Frank Hohmann

In Erpel muss ein neuer Bürgermeister gewählt werden, weil Amtsinhaber Günter Hirzmann aus beruflichen Gründen zurückgetreten ist. Im Interview spricht Kandidat Dieter Tentler über seine Motivation, die Haushaltslage und die Zukunft des Orts.

Lesezeit 6 Minuten
In Erpel wird am 8. November ein neuer Ortsbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Günter Hirzmann hatte das Amt, das er seit 2019 bekleidete, zum 31. August niedergelegt. Zwei Kandidaten stellen sich in Erpel zur Wahl. Andreas Schwager tritt für die CDU an.
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