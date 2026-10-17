Taoufiq Sayah, auch „Dieter“ genannt, muss sich weiter in Geduld üben. Der Lkw-Fahrer aus Neuwied verlor sein Aufenthaltsrecht, nachdem er sich von seiner Ex-Frau getrennt hatte. Doch in seinem Heimatland Marokko sieht er auch keine Zukunft.
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Raus aus Deutschland, zurück nach Marokko: Das Leben von Taoufiq Sayah alias „Dieter“ hat sich vor Kurzem schlagartig verändert. In einem Moment arbeitet der Lkw-Fahrer noch bei einer Spedition in Neuwied. Im nächsten muss er das Land verlassen, um einer Abschiebung zu entgehen.