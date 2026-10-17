Trotz Job bei Neuwieder Firma
„Dieter“ darf in Marokko nicht als Lkw-Fahrer arbeiten
Taoufiq Sayah hat genau wie sein Bruder bei der Neuwieder Speditionsfirma TRM Transporte gearbeitet, bevor er Deutschland verlas
Taoufiq Sayah hat genau wie sein Bruder bei der Neuwieder Speditionsfirma TRM Transporte gearbeitet, bevor er Deutschland verlassen musste.
Said Sayah

Taoufiq Sayah, auch „Dieter“ genannt, muss sich weiter in Geduld üben. Der Lkw-Fahrer aus Neuwied verlor sein Aufenthaltsrecht, nachdem er sich von seiner Ex-Frau getrennt hatte. Doch in seinem Heimatland Marokko sieht er auch keine Zukunft.

Lesezeit 2 Minuten
Raus aus Deutschland, zurück nach Marokko: Das Leben von Taoufiq Sayah alias „Dieter“ hat sich vor Kurzem schlagartig verändert. In einem Moment arbeitet der Lkw-Fahrer noch bei einer Spedition in Neuwied. Im nächsten muss er das Land verlassen, um einer Abschiebung zu entgehen.
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