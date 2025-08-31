Ein halbes Jahrhundert können die Roßbacher ihre „gute Stube“ für Veranstaltungen aller Art nutzen. Für die Kommune ein guter Grund, die Wiedhalle ausgiebig zu feiern.

Fürs RZ-Foto hat der Nachwuchs bestens gelaunt in der riesigen Hüpfburg posiert. Das war aber nur einer von zahlreichen tollen Programmpunkten, die den großen und kleinen Besuchern beim Kinder- und Familienfest anlässlich von „50 Jahre Wiedhalle“ in Roßbach geboten wurde.

Puppentheater fand großen Anklang

Draußen sorgt ein Spielparcours für Spaß und Abwechslung. Gleichzeitig nutzten ortsansässige Vereine, aber auch die Feuerwehr, die Gelegenheit, ihre Jugendarbeit vorzustellen und neue Mitglieder zu gewinnen. Ein absolutes Glanzlicht des Tages aber war die Aufführung der „Puppenbühne Friedrich Liebe“. Das Kinder- und Familienfest reihte sich damit in die erfolgreichen Veranstaltungen 2025 ein. Dabei hatte die Ortsgemeinde bereits einen bunten Reigen von Veranstaltungen präsentiert.

Feiermarathon geht weiter

Weiter geht es am Samstag, 11. Oktober, wenn zum „Comedy Abend“ Kabarettist Jürgen B. Hausmann alias Jürgen Beckers nach Roßbach kommt. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet die Senioren- Adventsfeier am Sonntag, 7. Dezember.