Pinguine, Katzenbär und Co. Diese Tiere wurden 2025 im Zoo Neuwied geboren Viktoria Schneider 02.01.2026, 06:00 Uhr

i Bei den Paradieskranichen gab es in Neuwied einen Zuchterfolg. Die Männchen zerstören oft die Eier, so der Zoo, das macht die Fortpflanzung sehr schwierig. Ben Ulrich/Zoo Neuwied

Süße Tierbabys bringen vor allem Kinder zum Schwärmen. Gleichzeitig sorgen sie für den Erhalt so manch gefährdeter Art. Auch der Zoo Neuwied konnte sich in diesem Jahr über viel Nachwuchs freuen – manche Tiere sind sogar schon weitergezogen.

Mehrmals gab es im Zoo Neuwied in diesem Jahr Nachwuchs. Von den kleinen Nerzen bis zu den erhabenen Paradieskranichen: Für die Artenvielfalt haben sich die Tiere ordentlich ins Zeug gelegt. Diese süßen Neuzugänge wurden 2025 im Zoo begrüßt. Ende April machten die Humboldtpinguine den Anfang.







