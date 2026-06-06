Immer mehr Orte müssen heutzutage ohne Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe und Co. auskommen. In Oberbieber freut man sich, dass die Supermarktkette Tante Enso diese Lücke nun füllt. Aber welche anderen Möglichkeiten gibt es noch im Kreis?
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Wenn klassische Tante-Emma-Läden nach Jahrzehnten schließen und auch Aldi, Rewe, Lidl und Co. das Weite suchen, stehen viele Orte plötzlich ohne Nahversorger da. Auch im Kreis Neuwied gibt es das Problem. Nachdem das „Nah und Gut“ in Oberbieber seine Türen zugemacht hatte, mussten die Menschen erst einmal schauen, wo sie ihre Lebensmittel nun herbekommen.