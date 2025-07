Ein leckeres Eis im Freibad genießen und dabei die Seele baumeln lassen: Noch bis Mitte August dürfen Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz ihre wohlverdienten Sommerferien genießen. Aber während sie an alles, aber nicht an den Unterricht denken, steht die Schule in dieser Zeit nicht still. Schließlich eignen sich die Ferien perfekt dafür, um neue Türen zu installieren oder die Wände zu streichen.

Der laufende Schulbetrieb soll durch Bauarbeiten nämlich nicht zu stark beeinträchtigt werden, betont Thomas Herschbach, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Obwohl das nicht immer möglich sei – sonst würde die Umsetzung Jahre dauern. Deshalb wird auch in diesen Sommerferien fleißig gearbeitet. Wo genau, haben uns die Kreisverwaltung und die Stadtverwaltung Neuwied verraten.

In Neuwied selbst rollten pünktlich zu Ferienbeginn am Rhein-Wied-Gymnasium die Bagger an. D ort wird die wasserundurchlässige Asphaltdecke auf dem Schulhof entfernt, damit das Grundwasser wieder im Boden versickern kann. An der Heinrich-Heine-Realschule rüsten Fachleute die Beleuchtung an der Turnhalle auf LED-Lampen um. Außerdem schließt eine neue Fahrradabstellanlage die Sanierung des Schulhofs ab.

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium bekommt neue Türen, die Marienschule erhält neue Lampen für den Schulhof. An der Realschule Plus in Irlich werden die Fenster saniert. In der Sonnenlandschule müssen die Holzverkleidungen in den Fluren entfernt werden. Darüber hinaus sind innen liegende Regenfallrohre zu ersetzen.

Neue Lüftungsanlagen für die Chemieräume

An der Margaretenschule, der Maria-Goretti-Schule, der Geschwister-Scholl-Schule und der Brüder-Grimm-Schule stehen Malerarbeiten an. Diese gibt es auch an der Ludwig-Erhard-Schule, hier finden zudem Trockenbau- und Elektroarbeiten statt. Eine elektroakustische Anlage an der IGS Johanna Loewenherz wird während der Ferienzeit erneuert, an einer weiteren Anlage wird noch gearbeitet. Außerdem gibt es noch Trockenbauarbeiten an der Schule.

Das Schwimmbad der Carl-Orff-Schule muss gewartet werden, und an der Trinkwasserleitung finden Arbeiten statt. Die Raffstoreanlagen vieler Unterrichtsräume der David-Roentgen-Schule werden repariert, zudem bekommen die Chemieräume neue Lüftungsanlagen und es finden noch Malerarbeiten statt.

Umrüstung auf LED-Beleuchtung

An der Grundschule an der Wied werden schon länger Arbeiten an den Toilettenanlagen, der Lüftung und an weiteren technischen Einrichtungen durchgeführt, so auch in diesen Ferien. Darüber hinaus wird eine Fassade des Altbaus energetisch saniert. In der Margaretenschule wird zusätzlich in Teilbereichen der Flure der Boden saniert und die Beleuchtung wird zum Teil auf LED-Lampen umgestellt.

Auch die Schulen im Kreis werden in den Ferien auf Vordermann gebracht. Die Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Schule in Asbach soll noch bis zu den Herbstferien energetisch saniert werden. Dafür sind neue Lüftungsanlagen und LED-Beleuchtung zu installieren, zudem finden Metallbau-, Maler- und Trockenbauarbeiten statt. Neue Fenster gibt es für die Nelson-Mandela-Schule in Dierdorf. Dort wird auch die Hallenbeleuchtung auf LED-Lampen umgerüstet.

Klettergerüst, Videoüberwachungsanlage und neue Fenster

Ein neues Klettergerüst gibt es jeweils für die Gustav-W.-Heinemann-Schule in Raubach und die Albert-Schweitzer-Schule in Asbach. An Letzterer stehen zudem Tiefbauarbeiten auf dem Schulhof an, um eine Böschung abzufangen. Die Innentüren der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Puderbach werden im Rahmen einer brandschutztechnischen Sanierung, die schon seit Jahresanfang läuft, erneuert. Außerdem wird an der Unterdecke und an der Beleuchtung im Dachgeschoss gearbeitet.

Am Wiedtal-Gymnasium in Neustadt wird das Folienflachdach des Veranstaltungsraumes saniert und eine Druckerhöhungsanlage installiert. Die Alice-Salomon-Schule in Linz bekommt eine neue Videoüberwachungsanlage, die Realschule in Neustadt eine Druckerhöhungsanlage. Neue Brandschutztüren gibt es für das Martinus-Gymnasium und die Robert-Koch-Schule in Linz. Zu guter Letzt werden an der Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel die Fenster saniert.