Diese Rolle spielen Patenschaften für den Neuwieder Zoo

Nach dem Tod von Besucherliebling „Schröder“ im Zoo Neuwied blicken viele traurig zurück – auch die drei Paten, die die Berberlöwenhaltung unterstützen. Direktor Mirko Thiel erklärt, warum Patenschaften mehr sind als nur finanzielle Unterstützung.
Lesezeit 2 Minuten
Regelmäßige Zoogänger bauen mit der Zeit eine besondere Bindung zu bestimmten Tierarten auf. Möchten sie „ihre“ Tiere darüber hinaus finanziell unterstützen, können sie eine Patenschaft abschließen – auch im Neuwieder Zoo. Die Berberlöwen, zu denen der kürzlich verstorbene „Schröder“ zählte, hatten drei Paten.