Familie mit Wurzeln in Neuwied Diese Rockefeller gingen in die Geschichte ein Viktoria Schneider 18.03.2026, 06:00 Uhr

i Nelson Rockefeller und Mike Rockenfeller sind zwei der bekanntesten Mitglieder der Dynastie, die ihren Ursprung im Kreis Neuwied hat. Domingo Sáez/stock.adobe.com, DB/picture alliance/dpa, John Raoux/AP/dpa

Ein Entdecker, ein Rennfahrer, ein Vizepräsident: Die Familie Rockenfeller hat viele berühmte Menschen hervorgebracht. Nicht alle machten mit positiven Nachrichten Schlagzeilen. Wir stellen einige von ihnen vor – und einen falschen „Rockefeller“.

Der beschauliche Ort Rockenfeld, heute eine verlassene Wüstung im Neuwieder Wald, hat die berühmte Rockefeller-Dynastie hervorgebracht. Doch ins Familienunternehmen stiegen längst nicht alle ihrer Nachfahren an. Einige machten sich einen Namen als Vizepräsident, Rennfahrer oder tragischer Entdecker.







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