Familie mit Wurzeln in Neuwied
Diese Rockefeller gingen in die Geschichte ein
Nelson Rockefeller und Mike Rockenfeller sind zwei der bekanntesten Mitglieder der Dynastie, die ihren Ursprung im Kreis Neuwied
Nelson Rockefeller und Mike Rockenfeller sind zwei der bekanntesten Mitglieder der Dynastie, die ihren Ursprung im Kreis Neuwied hat.
Domingo Sáez/stock.adobe.com, DB/picture alliance/dpa, John Raoux/AP/dpa

Ein Entdecker, ein Rennfahrer, ein Vizepräsident: Die Familie Rockenfeller hat viele berühmte Menschen hervorgebracht. Nicht alle machten mit positiven Nachrichten Schlagzeilen. Wir stellen einige von ihnen vor – und einen falschen „Rockefeller“.

Lesezeit 3 Minuten
Der beschauliche Ort Rockenfeld, heute eine verlassene Wüstung im Neuwieder Wald, hat die berühmte Rockefeller-Dynastie hervorgebracht. Doch ins Familienunternehmen stiegen längst nicht alle ihrer Nachfahren an. Einige machten sich einen Namen als Vizepräsident, Rennfahrer oder tragischer Entdecker.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren