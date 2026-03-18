Ein Entdecker, ein Rennfahrer, ein Vizepräsident: Die Familie Rockenfeller hat viele berühmte Menschen hervorgebracht. Nicht alle machten mit positiven Nachrichten Schlagzeilen. Wir stellen einige von ihnen vor – und einen falschen „Rockefeller“.
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Der beschauliche Ort Rockenfeld, heute eine verlassene Wüstung im Neuwieder Wald, hat die berühmte Rockefeller-Dynastie hervorgebracht. Doch ins Familienunternehmen stiegen längst nicht alle ihrer Nachfahren an. Einige machten sich einen Namen als Vizepräsident, Rennfahrer oder tragischer Entdecker.