Weniger Handel, mehr Gastro
Diese Neueröffnungen in der Neuwieder City stehen an
Soll noch in diesem Monat eröffnen: Das Restaurant "Sen" in der Mittelstraße.
Rainer Claaßen

In der Neuwieder Gastroszene tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon quasi eine Institution. Wir werfen regelmäßig einen Blick darauf, was sich hier tut und wer dahinter steckt.

Lesezeit 2 Minuten
Während sich immer mehr Einzelhändler aus der Innenstadt zurückziehen, entwickelt sich das Gastronomie-Angebot positiv. Unsere Zeitung hatte zuletzt etwa über die Neueröffnung des Restaurants „Kenny’s“ auf dem Luisenplatz und des Cafés „Mokka“ in der Mittelstraße berichtet.

Kreis NeuwiedGastronomie

