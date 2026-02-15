In der Neuwieder Gastroszene tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon quasi eine Institution. Wir werfen regelmäßig einen Blick darauf, was sich hier tut und wer dahinter steckt.
Lesezeit 2 Minuten
Während sich immer mehr Einzelhändler aus der Innenstadt zurückziehen, entwickelt sich das Gastronomie-Angebot positiv. Unsere Zeitung hatte zuletzt etwa über die Neueröffnung des Restaurants „Kenny’s“ auf dem Luisenplatz und des Cafés „Mokka“ in der Mittelstraße berichtet.