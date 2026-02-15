Weniger Handel, mehr Gastro Diese Neueröffnungen in der Neuwieder City stehen an Rainer Claaßen 15.02.2026, 19:34 Uhr

i Soll noch in diesem Monat eröffnen: Das Restaurant "Sen" in der Mittelstraße. Rainer Claaßen

In der Neuwieder Gastroszene tut sich einiges: Restaurants öffnen und schließen, Betreiber starten neu, wechseln oder sind schon quasi eine Institution. Wir werfen regelmäßig einen Blick darauf, was sich hier tut und wer dahinter steckt.

Während sich immer mehr Einzelhändler aus der Innenstadt zurückziehen, entwickelt sich das Gastronomie-Angebot positiv. Unsere Zeitung hatte zuletzt etwa über die Neueröffnung des Restaurants „Kenny’s“ auf dem Luisenplatz und des Cafés „Mokka“ in der Mittelstraße berichtet.







