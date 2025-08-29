Hunderttausende flüchten vor zehn Jahren nach Deutschland. Auch Neuwied nahm viele von ihnen auf. Die Integration dieser Menschen ist bis heute eine Daueraufgabe, sagt Oberbürgermeister Jan Einig. So bewertet er die Situation in der Stadt heute.

„ Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das!“ Dieser Satz von Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel ging in die Geschichte ein. Am 31. August jährt er sich zum zehnten Mal. Was hat sich seitdem getan und welche Lehren ziehen die Kommunen aus der Zeit? Wir haben mit Oberbürgermeister Jan Einig und Bürgermeister Peter Jung gesprochen.

Die Zeit während der Fluchtbewegung war für die Stadt herausfordernd, sagt Oberbürgermeister Einig. Im Zeitraum 2015/2016 kamen rund 1000 Menschen nach Neuwied – bei einer Einwohnerzahl von etwa 65.000 Menschen. „Wir waren ja in keiner Weise so richtig darauf vorbereitet“, erinnert sich der OB zurück.

Integration als Daueraufgabe

Das Wichtigste war zu Beginn die Unterbringung der Menschen. Dafür nutzte die Stadt zunächst die Raiffeisen-Turnhalle und kümmerte sich später um ein Container-Camp im Stadtteil Block. Dort war es oft eng und manchmal schwierig, sagt Einig, aber es konnte alles gut gelöst werden. Das alte Camp wurde 2020 geschlossen, eine neue Unterkunft wurde in diesem Jahr eröffnet, erneut in Neuwied-Block. Grund dafür: Die Zahl der geflüchteten Menschen ist in den vergangenen Jahren wieder gestiegen, unter anderem durch Ukrainerinnen und Ukrainer.

Idealerweise würden die Menschen in ihren eigenen vier Wänden leben, aber der angespannte Wohnungsmarkt mache es nicht einfach, eine geeignete Wohnung für sie zu finden. „Wir haben einfach zu wenig Wohnungen insgesamt. Und da sind wir jetzt keine Ausnahmestadt“, erklärt Einig. Der OB findet: Perspektivisch braucht man da auch Unterstützung vom Bund.

Eine Unterkunft allein reicht aber nicht, betont Bürgermeister Peter Jung. „Man muss denjenigen vor Ort auch die Infrastruktur geben, damit es gelingen kann, weil sonst manchmal dieses Bild in der Gesellschaft entsteht, dass die Menschen sich nicht integrieren wollen.“ Dazu gehören zum Beispiel Kitaplätze, von denen es momentan zu wenig gebe, sowie der Zugang zu Sprach- und Integrationskursen, deren Unterrichtsstunden durch die Ampelregierung gekürzt wurden. „Ich mache regelmäßig die Erfahrung, dass sehr, sehr viele Menschen in unserer Stadt sich integrieren wollen, aber dass die Rahmenbedingungen nicht so sind, wie sie sein sollten“, beklagt Jung.

Integration ist eine Chance, findet der Bürgermeister und auch Einig sagt: „Wir kriegen viel zurück, nicht nur ehrenamtlich und zwischenmenschlich, sondern letztendlich auch wirtschaftlich.“ Insbesondere beim Fachkräftemangel könnten Geflüchtete eine große Stütze sein. Jung findet: „Da muss man ein Stück weit jetzt auch mal investieren“. Diese Aufgabe dürfe aber nicht allein bei den Kommunen verbleiben.

Trotz schwieriger Bedingungen: „Die Menschen darf man in keiner Weise erst mal als Belastung sehen“, betont Oberbürgermeister Einig. Er bezeichnet Integration deshalb als Daueraufgabe, die noch nicht abgeschlossen ist. „Da müssen wir noch ein bisschen tun, auch als Gesellschaft“, ist Einig überzeugt. „Wir müssen das schaffen. Davon bin ich total überzeugt. Ich sehe keine andere Lösung.“

Durch die Fluchtbewegung vor zehn Jahren hat die Stadt viele Erfahrungen sammeln können. Vieles davon floss in ein Integrationskonzept, das vor vier Jahren im Stadtrat beschlossen wurde. Heute könne Neuwied besser mit plötzlich auftretenden Krisen umgehen, das habe sich 2022 nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gezeigt. Zu der Zeit sind sogar doppelt so viele Menschen gekommen wie 2015/16, sagt Einig, dennoch lief alles viel geordneter als früher.

In Neuwied haben sich die Rahmenbedingungen für die Unterbringung und Integration etabliert, sagt der Oberbürgermeister. „Wir haben gute Strukturen in unserer Stadt geschaffen. Wir haben heute eine ganz andere positive Struktur. Wir haben ein besseres Netzwerk zu den Ehrenamtlichen. Wir haben Ansprechpartner, die uns unterstützen. Wir haben selber aufgestockt. Wir haben mehr Mitarbeiter, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Also ja, da ist viel geschafft worden, aber es bleibt auch noch weiterhin was zu tun.“