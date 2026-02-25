Einkaufen beim Landwirt Diese Hofläden in Neuwied verkaufen regionale Produkte Rainer Claaßen 25.02.2026, 16:00 Uhr

i Frische Vielfalt aus der Region: Gleich mehrere Hofläden in Neuwied bieten hochwertige Produkte aus dem Kreis und der Umgebung. Klaus-Peter Kappest

Gleich mehrere Landwirte vermarkten in Neuwied ihre Produkte direkt. Wieder eröffnet wird jetzt der Laden auf dem Hof von Christian Hahn in Heimbach-Weis, wo es auch Frühstück und einen Mittagstisch gibt.

Wer möglichst frische Lebensmittel kaufen will, wird in Neuwied bei mehreren Hofläden und Direktvermarktern fündig. Besonders in Heddesdorf und Heimbach-Weis ist das Angebot recht groß. So ist etwa der Laden von Landwirt Stefan Hof auf der Dierdorfer Straße schon seit Jahrzehnten ein beliebter Anlaufpunkt, bei dem es neben Obst und Gemüse aus eigener Produktion auch eine breite Palette an Angeboten von anderen Produzenten aus ...







