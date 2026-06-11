Sperrung der Bonner Nordbrücke Diese Folgen befürchtet IHK für Neuwied und Ahrweiler Sabine Nitsch 11.06.2026, 10:00 Uhr

i Die Sperrung der Bonner Nordbrücke trifft auch die Handwerksbetriebe im Kreis Neuwied und im Kreis Ahrweiler. Benjamin Westhoff. Benjamin Westhoff/dpa

Die Bonner Autobahnbrücke, die sogenannte Nordbrücke, ist bis auf Weiteres gesperrt. Die Folgen treffen auch die Handwerkerschaft im Kreis Neuwies und im Kreis Ahrweiler. IHK-Geschäftsführer Fabian Göttlich stellt klare Forderungen an die Politik.

Die Folgen der Sperrung der Nordbrücke in Bonn, die eine Lebensader für die Wirtschaft der Region ist, strahlen bis in den Kreis Neuwied und auch den Landkreis Ahrweiler. Diese Zeitung hat Fabian Göttlich, Geschäftsführer Interessenvertretung der IHK Koblenz, im Interview um eine Einschätzung gebeten.







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