Im Kreis Neuwied begleiten zwei Männer und eine Frau Opfer von Verbrechen – persönlich, oft über weite Strecken und dabei noch ehrenamtlich. Sie erzählen, warum sie sich engagieren und wie ihre Arbeit Betroffenen hilft.
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Als Eduard Zimmermann im September 1976 die Organisation „Weißer Ring“ ins Leben rief, hatte der Moderator und Erfinder der ZDF-Reihe „Aktenzeichen XY … ungelöst“ nur wenige Mitstreiter. Inzwischen sind es bundesweit etwa 3000. Dazu gehören auch Karl Hauck, Birgitta Engel und Hendrik Krahl.