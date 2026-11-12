Weißer Ring im Kreis Neuwied Diese Ehrenamtlichen geben Opfern von Verbrechen Halt Andreas Winkelmann 12.11.2026, 13:00 Uhr

i Karl Hauck, Birgitta Engel und Hospitant Hendrik Krahl (von links) bilden das Team des Weißen Rings im Landkreis Neuwied. Andreas Winkelmann

Im Kreis Neuwied begleiten zwei Männer und eine Frau Opfer von Verbrechen – persönlich, oft über weite Strecken und dabei noch ehrenamtlich. Sie erzählen, warum sie sich engagieren und wie ihre Arbeit Betroffenen hilft.

Als Eduard Zimmermann im September 1976 die Organisation „Weißer Ring“ ins Leben rief, hatte der Moderator und Erfinder der ZDF-Reihe „Aktenzeichen XY … ungelöst“ nur wenige Mitstreiter. Inzwischen sind es bundesweit etwa 3000. Dazu gehören auch Karl Hauck, Birgitta Engel und Hendrik Krahl.







Artikel teilen

Artikel teilen