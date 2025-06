Der Künstler Uwe Langnickel aus Dierdorf ist am 4. Juni 80 Jahre alt geworden. Im Gespräch mit der RZ blickt er auf sein Leben, seine Kunst und seinen Werdegang zurück. Geboren wurde Langnickel 1945 in Lünen (Westfalen). Die ersten Lebensjahre verbrachte er im Waisenhaus. Mit neun Jahren kam er zur Erstkommunion in eine Pflegefamilie, ein Wendepunkt in seinem Leben. „Das war meine Lebensrettung. Seitdem habe ich in einer Familie gelebt“, erzählt Langnickel. Schon während seiner Zeit an der Realschule entdeckte er sein künstlerisches Talent.

Westerwald statt Düsseldorf

Nach dem Abitur wollte er zunächst in die Werbung gehen, entschied sich dann aber für ein Kunststudium. Daran schloss er ein Studium für das künstlerische Lehramt in Düsseldorf an. „Ich war immer sehr fleißig, das haben meine Professoren an mir geschätzt. Einer meiner größten Inspirationen war mein Professor in Düsseldorf“, erinnert er sich. Gemeinsam mit diesem Professor zog Langnickel nach dem Studium in den Westerwald. „Wir haben ein Atelier gesucht, aber in der Nähe von Düsseldorf nichts gefunden. So sind wir schließlich im Westerwald gelandet und haben in einer alten Scheune gewohnt.“ Seitdem ist der Westerwald, insbesondere der Kreis Neuwied, seine kulturelle und geistige Heimat.

„Die Schüler lieben mich heute noch.“

Uwe Langnickel über seine Zeit am Martin-Butzer-Gymnasium 

Viele Jahre unterrichtete er Kunst am Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf. „Die Schüler lieben mich heute noch“, so Langnickel. Bis ins hohe Alter gab er Leistungskurse mit großer Leidenschaft. Auch nach seiner Pensionierung mit 72 Jahren unterrichtet er weiterhin Malerei und Zeichnung. Aktuell betreut er rund 30 Malschüler im Alter von 15 bis 85 Jahren. „Ich sage immer: Zeichnen heißt sehen lernen. Ich bin ein zeichnender Maler“, beschreibt er sich selbst. „Handwerklich arbeite ich sehr gründlich, keine Klischees. Besonders gerne male ich Kühe, sie sind mittlerweile mein Markenzeichen geworden.“

„Ich bin immer auf Achse und aktiv, ich habe sehr viel Kraft und Leidenschaft.“

Künstler Uwe Langnickel

Seine Werke sind vor allem in Dierdorf zu sehen, etwa bei der örtlichen Bank oder im Krankenhaus. Auch mit 80 Jahren ist der Maler Uwe Langnickel viel unterwegs, er pendelt regelmäßig zwischen Landau, dem Westerwald und München. „Ich bin immer auf Achse und aktiv, ich habe sehr viel Kraft und Leidenschaft“, erklärt er. In Landau lebt seine große Liebe, Uschi Burgard. „Die Chemie zwischen uns hat einfach immer gestimmt“, schwärmt Langnickel. In München teilen sich die beiden eine Wohnung.

Unter der Woche gibt Langnickel dort Malkurse und arbeitet eng mit dem Roentgen-Museum in Neuwied zusammen. „Im Westerwald habe ich meine Kunst, meine Malschüler, dort arbeite ich auch mit verschiedenen Museen zusammen. Solange ich das noch kann, bleibe ich dort“, erklärt der Künstler. Anlässlich seines 80. Geburtstags eröffnet am 29. Juni im Roentgen-Museum die Ausstellung „Wunderschön – Bella Mediterrana“. Gezeigt werden Eindrücke aus Italien, Griechenland und Mallorca, Bilder vom Meer, von Küstenlandschaften, Städten und historischer Architektur.