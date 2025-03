Als Mella zu Recherchezwecken auf die schwedische Insel Gotland geschickt wird, reagiert ihre Mutter, die von dort stammt, ihrer Heimat aber schon früh den Rücken gekehrt hat, völlig unangemessen. Ist es nur die schmerzliche Erinnerung an Mellas Vater, der bei einem Bootsunglück umgekommen ist? Oder gibt es noch eine andere Erklärung für das ablehnende Verhalten? Siri hingegen ist auf Gotland aufgewachsen und findet im Nachlass ihrer Mutter ein Foto, das sie nicht loslässt. Eine Antwort erhält sie nicht, und deshalb macht sich Siri auf die Suche… Mehr soll an dieser Stelle gar nicht verraten werden.

Denn am Freitag, 28. März, erscheint Michaela Abreschs neuer Roman „Die verborgene Erinnerung“ im Bastei-Lübbe-Verlag, und das wird ein Fest für alle, die die Dierdorfer Autorin kennen und lieben. Seit dem Erfolg des Vorgängertitels „Das Geheimnis von Dikholmen“ brennen viele Schmökerfreundinnen darauf, sich wieder auf eine literarische Reise nach Schweden zu begeben und dabei tief in eine neue, fesselnde Geschichte rund um berührende Frauenschicksale einzutauchen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung gewährte die Schriftstellerin nun einen Blick hinter die Kulissen der Romanentstehung und entführte dabei in ein Land, das nicht nur für sie selbst zum Sehnsuchtsziel geworden ist. Was Michaela Abresch gleich zu Beginn ganz wichtig ist: „Abgesehen davon, dass beide Bücher in Schweden spielen, haben sie inhaltlich nichts miteinander zu tun.“ Das verbindende Element sei zum einen das Literaturgenre „Familiengeheimnis“, zum anderen stecke auch im Neuling ihre Leidenschaft für die skandinavischen Länder. „Gotland stand immer schon auf meiner Bucket List, und als Autorin hat man ja die Möglichkeit, zunächst einmal darüber zu schreiben“, lacht sie. „Aber ich bin natürlich auch hingefahren. Wir haben unseren Sommerurlaub 2023 dort verbracht und dabei in Visby auch mit wildfremden Menschen ,Midsommar` gefeiert. Das war toll, und ich habe mich unsterblich in diese Insel verliebt.“

Der Roman sei damals schon zur Hälfte fertig gewesen. „Ich hatte die Schauplätze übers Internet recherchiert und habe die Orte dann im Urlaub aufgesucht.“ Winzige Dörfer seien dabei gewesen, aber auch viele der mehr als 300 Landkirchen, mit denen sich ihre Heldin Mella im Roman beschäftigt. „Ich habe mich ganz in meine Figuren hineinversetzt und alles noch einmal geprüft.“ Dieses nachträgliche „Wandeln auf den Spuren ihrer Protagonisten“ sei eine großartige Erfahrung gewesen, genau wie die unvergesslichen privaten Erlebnisse. Etliche Kapitel habe sie in diesen Urlaubswochen geschrieben – auf der Veranda des Ferienhauses im lichten Wald. „Wir konnten die Vögel zwitschern und das Meer rauschen hören. Es hat mich verzaubert. Ich habe mir gewünscht, die Atmosphäre dieser Insel in mein Schreiben einfließen zu lassen, und hoffe, dass mir das gelungen ist.“

Schweden sei wirklich genauso, wie man es aus Geschichten und Filmen kenne, und es sei nicht erstaunlich, dass es so viele Menschen dorthin ziehe – teils auch für immer. „Die Lebensart ist eine andere. In Schweden ist zwar auch ,Alltag’, aber ich glaube, den gestaltet man dort entspannter.“

Nach der Rückkehr habe sie dann noch einige Kapitel abgeschlossen. „Aber ich hatte das Gefühl, durch die Reise viel mehr in die Geschichte eintauchen zu können.“ Gotland sei der Dreh- und Angelpunkt für die Handlung ihres Buches. „Es ist ein Schicksalsort, den ich als Autorin kennen muss“, betont Michaela Abresch.

