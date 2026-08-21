Posten vakant Dierdorf sucht Kraft für Kita-Sozialarbeit Justin Buchinger 21.08.2026, 09:00 Uhr

i Die Kita Holzbachfrösche ist eine von drei städtischen Einrichtungen, die betreut werden soll. Lars Tenorth

Für die soziale Arbeit mit den Kindern der städtischen Kitas und auch ihrer Eltern sucht die Stadt Dierdorf einen neuen Mitarbeiter.

Dierdorf sucht einen Mitarbeiter für die Kita-Sozialarbeit für die drei städtischen Kindergärten. Der Posten ist seit einigen Wochen nicht besetzt. In der Stellenbeschreibung auf der Webseite der Verbandsgemeinde Dierdorf werden a ls Teil des Aufgabengebiets unter anderem die sozialpädagogische Fallberatung und Elternarbeit bei Problemlagen und Krisen genannt, die Unterstützung beim Umgang mit Ämtern und Behörden und die konzeptionelle ...







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