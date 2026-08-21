Für die soziale Arbeit mit den Kindern der städtischen Kitas und auch ihrer Eltern sucht die Stadt Dierdorf einen neuen Mitarbeiter.
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Dierdorf sucht einen Mitarbeiter für die Kita-Sozialarbeit für die drei städtischen Kindergärten. Der Posten ist seit einigen Wochen nicht besetzt. In der Stellenbeschreibung auf der Webseite der Verbandsgemeinde Dierdorf werden a ls Teil des Aufgabengebiets unter anderem die sozialpädagogische Fallberatung und Elternarbeit bei Problemlagen und Krisen genannt, die Unterstützung beim Umgang mit Ämtern und Behörden und die konzeptionelle ...