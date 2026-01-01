Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach in 2026

Infrastruktur, Hochwasserschutz und Feuerwehr: Unsere Zeitung gibt eine Vorschau darauf, wo die Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach investieren wollen und was dort 2026 wichtig ist.
Lesezeit 3 Minuten
Die VG Dierdorf investiert unter anderem in den Wasserleitungsbau. Auch das Hochwasserschutzkonzept rückt in den Vordergrund. In der VG Puderbach geht es unter anderem um das Hochwasserschutzkonzept, zudem um das Rathaus und Notfalltreffpunkte. Für die VG Rengsdorf-Waldbreitbach sind die größten Kostenstellen erneut die Feuerwehr und die Förderung der Ganztagsschulen in der VG.