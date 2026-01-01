Das Planen die VGs Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach in 2026 Justin Buchinger

Lars Tenorth 01.01.2026, 14:00 Uhr

i Aus Schweden angereist waren 2025 zum Wake-Up-Festival in Linkenbach The Sensitives mit Gitarrist und Songschreiber Martin. Auch im August 2026 wird das Festival wieder stattfinden. Wenn in den Verbandsgemeinden Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach und Puderbach genauso energiegeladen gearbeitet wird, sollten viele Projekte umgesetzt werden können. Jörg Niebergall

Infrastruktur, Hochwasserschutz und Feuerwehr: Unsere Zeitung gibt eine Vorschau darauf, wo die Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach investieren wollen und was dort 2026 wichtig ist.

Die VG Dierdorf investiert unter anderem in den Wasserleitungsbau. Auch das Hochwasserschutzkonzept rückt in den Vordergrund. In der VG Puderbach geht es unter anderem um das Hochwasserschutzkonzept, zudem um das Rathaus und Notfalltreffpunkte. Für die VG Rengsdorf-Waldbreitbach sind die größten Kostenstellen erneut die Feuerwehr und die Förderung der Ganztagsschulen in der VG.







