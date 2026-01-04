Haushalt der Stadt Dierdorf Dierdorf plant Geld für Stadtentwicklung ein Lars Tenorth 04.01.2026, 13:00 Uhr

i Für die Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser in den Stadtteilen wird 2026 im Etat einiges an Geld eingeplant. Fernando Gutierrez-Juarez. picture alliance/dpa

In der jüngsten Dierdorfer Stadtratssitzung stellte Bürgermeister Ulrich Schreiber die wichtigsten Punkte des Haushaltsplans für 2026 vor. Im Giershofener Dorfgemeinschaftshaus ging es auch kurz darum, wie mehr Einnahmen erzielt werden könnten.

Insgesamt zeigte sich Dierdorfs Stadtbürgermeister Ulrich Schreiber mit dem erarbeiteten Haushaltsplan für 2026 zufrieden, auch wenn nicht alle Wünsche aus den Stadtteilen erfüllt werden konnten: Die eine oder andere Sache habe man streichen müssen. „Aber an alle ist gedacht worden“, erklärt Schreiber überzeugt.







