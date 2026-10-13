Guten Morgen, Kreis Neuwied
Die Wissenschaft vom Backen
Brote liegen in der Auslage einer Bäckerei.
Brote liegen in der Auslage einer Bäckerei.
Jens Kalaene. picture alliance / dpa

Wenn alles gut läuft, sehen so wie auf diesem Bild bald die Brote aus, die unsere Autorin aus dem Ofen zieht. Ob das hinhaut? Wer weiß – denn ihr neuer Sauerteig ist ein besonderer Zeitgenosse.

Lesezeit 1 Minute
Ich habe seit Kurzem einen neuen Mitbewohner, und er ist, vorsichtig gesagt, anspruchsvoll. Ja, auch ich habe einen Sauerteig. Diejenigen, die sich ernsthaft damit auskennen, backen mit ihm ebenso selbstverständlich wie erfolgreich leckeres Brot. Und dann gibt es noch Vertreterinnen wie mich: Irgendwie finden sie das Prinzip faszinierend und steigen – befeuert von Instagram – ins Sauerteig-Business ein.
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