Ausblick 2025 Die Unkeler Rheinpromenade wird in diesem Jahr saniert 21.01.2025, 10:00 Uhr

i Die Unkeler Rheinpromenade soll in diesem Jahr saniert werden. Heinz-Werner Lamberz

Alfons Mußhoff blickt in seinem Jahresausblick auf das, was in der Stadt Unkel für dieses Jahr geplant ist. Ganz oben auf der Liste steht die Realisierung eines Kunstrasenplatzes mit Unterstützung der Stadt.

„Die Kulturstadt Unkel ist immer in Bewegung. Daher plant die Stadt auch in 2025 eine Reihe von Maßnahmen und Investitionen, um Unkel für Einwohner und Besucher lebens- und liebenswerter zu gestalten“, kündigt der Unkeler Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff in seinem Jahresausblick an.

