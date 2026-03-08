Beim Straßenbau sind sich die meisten Direktkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) einig: Es braucht klare Prioritäten und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Doch dabei wie das erreicht werden soll, gibt es Unterschiede.
Für Autofahrer sind sie ein Ärgernis, für Radfahrer können sie lebensgefährlich enden: Schlaglöcher. Viele Straßen im Kreis Neuwied müssten erneuert werden – darunter auch viele Landesstraßen. Doch auch hier bremsen die Bürokratie, eine Vorrangregelung oder auch die Planung eines Radweges die Umsetzung aus.