Kandidaten im Kreis Neuwied Die richtigen Prioritäten im Straßenbau setzen Justin Buchinger 08.03.2026, 15:00 Uhr

i Kaputte Straßen und Infrastruktur: Die Landtagskandidaten präsentieren ihre Ideen gegen den Investitionsstau. Bernd Wüstneck. picture alliance/dpa

Beim Straßenbau sind sich die meisten Direktkandidaten im Wahlkreis 3 (Linz/Rengsdorf) einig: Es braucht klare Prioritäten und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Doch dabei wie das erreicht werden soll, gibt es Unterschiede.

Für Autofahrer sind sie ein Ärgernis, für Radfahrer können sie lebensgefährlich enden: Schlaglöcher. Viele Straßen im Kreis Neuwied müssten erneuert werden – darunter auch viele Landesstraßen. Doch auch hier bremsen die Bürokratie, eine Vorrangregelung oder auch die Planung eines Radweges die Umsetzung aus.







