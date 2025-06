Vielleicht hat es dann doch ein wenig an der Hitze gelegen, dass beim ersten von zwei Kindertheatern im Rahmen der Rommersdorf-Festspiele ein paar Plätze frei blieben. Die, die gekommen waren, freuten sich über den Auftritt von Boris Weber und Tammy Sperlich (Freie Bühne Neuwied) und der Geschichte von Piratenprinzessin Lucy.

i Nur ein paar Zuschauer waren gekommen. Vielleicht wegen der Hitze. Jörg Niebergall

Auf dem Schiff von Captain White Bird (Weber) machte der etwas zwielichtige Steuermann Mac Monkey (Weber) dem Captain und seiner Tochter Lucy (Tammy Sperlich) das Leben schwer. Das Piratenmusical begeisterte mit Großpuppen und viel Musik. Am Montag, 23. Juni, 10 Uhr, stechen Weber und Sperlich nochmals in See. Noch gibt es ein paar Restkarten (Kinder ab fünf Jahre). Am kommenden Donnerstag, 26. Juni, 20 Uhr, werden die Rommersdorf-Festspiele dann mit dem Mittelrhein-Musik-Festival mit Fola Dada (Preisträgerin des Deutschen Jazzpreises 2022) fortgesetzt.