Die Hauptpost in Neuwied gibt es zwar nicht mehr, aber ein Postangebot in der Innenstadt wurde nun wieder eingerichtet: im zweiten Kiosk von Gamze und Tarkan Dagdelen.

Die Freude stand dem jungen Ehepaar Gamze und Tarkan Dagdelen ins Gesicht geschrieben: Viele Freunde, Verwandte und Kunden sind am Samstag zur feierlichen Eröffnung ihres zweiten TG-Kiosks in Neuwied gekommen. Gefeiert wurde mit selbst gemachtem Fingerfood und alkoholfreiem Sekt.

Die Angebotspalette in der Langendorfer Straße 131 ist ähnlich wie am bisherigen Standort in der Hermannstraße: Es gibt Zigaretten und E-Zigaretten, Zeitungen und Zeitschriften, Schreibwaren, Snacks und ein großes Sortiment an gekühlten und heißen Getränken. Was für viele Kunden aber sicher noch wichtiger ist: Nur wenige Schritte von der ehemaligen Hauptpost entfernt können Neuwieder bei den Dagdelens nun endlich wieder Postdienstleistungen erhalten – aber nur mit einem Schalter.

Kundenfreundlichkeit soll großgeschrieben werden

„Ich habe eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht und in diesem Bereich auch einige Berufserfahrung gesammelt“, erklärt Tarkan Dagdelen. „Dort habe ich gelernt, dass Kunden zuvorkommend und freundlich behandelt werden müssen, damit sie gern wiederkommen. Das habe ich selbst verinnerlicht, und ich achte auch bei unseren Mitarbeitern darauf, dass sie das umsetzen“, sagt er.

i Gamze und Tarkan Dagdelen sorgen dafür, dass es wieder eine Post in der Neuwieder Innenstadt gibt. Rainer Claaßen

Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post, hatte schon, als die frühere Postfiliale vor über einem Jahr geschlossen wurde, in Aussicht gestellt, dass kurzfristig eine adäquate Alternative geschaffen werden sollte. Verschiedene Umstände führten dazu, dass der Vorgang sich in die Länge zog – unter anderem hatte ein potenzieller Mieter für den nun eröffneten Standort überraschend einen Rückzieher gemacht.

Mayer betont im Gespräch mit unserer Zeitung, dass dem Unternehmen der Standort Neuwied wichtig sei und dass in der Stadt auch weitere Investitionen geplant seien. So soll etwa die Infrastruktur für die Auslieferung verbessert werden. Wenn am Dienstag, 24. Juni, der Postfachdienst im Kiosk an den Start geht, wird Mayer zur offiziellen Eröffnung gemeinsam mit Oberbürgermeister Jan Einig erwartet.

Parkp lätze für Postkunden reservieren?

Tarkan Dagdelen will bei dieser Gelegenheit einen Wunsch an den OB anbringen: Im Bereich vor dem Kiosk gibt es zwar einige Parkplätze. Dennoch ist nicht immer auf Anhieb einer zu finden. Eine Regelung, bei der einige Plätze für Postkunden reserviert wären, käme dem Geschäft und eiligen Kunden sehr entgegen. Lieferfahrzeuge, die etwa Pakete zum Kiosk liefern, werden den Verkehr nicht behindern: Waren und Pakete werden über die Rückseite des Gebäudes geliefert und abgeholt. Die Zufahrt befindet sich in der Pfarrstraße.

i Der neue Kiosk, der auch die Post beheimatet Rainer Claaßen

Das Ehepaar ist zuversichtlich, dass die Verbindung eines breit aufgestellten Kioskangebots mit Postdienstleistungen ertragreich sein wird. Sie wären aber froh, wenn sie das Angebot noch etwas ausweiten dürften. Zusätzlich zu den Öffnungszeiten von 8 bis 19 Uhr von montags bis freitags und von 9 bis 18 Uhr am Samstag würden sie gern auch am Sonntag öffnen. Das lassen die gesetzlichen Regelungen in Rheinland-Pfalz aber nicht zu. Eine Regelung, die in den Augen von Dagdelen, der das Dienstleistungsangebot in der Neuwieder Innenstadt gern erweitern möchte, für nicht mehr zeitgemäß hält.

Postbankangebot wird nicht zurückkehren

Wer gehofft hatte, dass mit der neuen Filiale auch wieder ein Postbankangebot in die Stadt kommt, wird enttäuscht: Die Postbank wurde vor einiger Zeit von der Deutschen Bank übernommen und steht so nicht mehr mit der Post in Verbindung. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Filialnetz wieder erweitert wird, dürfte eher gering sein. Entsprechende Angebote gibt es in Andernach oder Koblenz.

Da der bisherige Standort in der Hermannstraße ebenfalls weiter betrieben wird, hat das Ehepaar einige weitere Aushilfen angestellt. Damit Gamze Dagdelen, die ausgebildete Krankenschwester ist, genügend Zeit für die kleine Tochter hat, will das Ehepaar aber noch weitere Unterstützung für die beiden Läden suchen.