Die Bauarbeiten am Marktplatz konnte Hermann Spix von seiner Wohnung aus perfekt beobachten. Mit der Kamera hat er sie begleitet, seine Bilder kann man in einer Ausstellung in der „Galerie im Kiez“ sehen.

Seit seiner Kindheit empfindet Hermann Spix eine besondere Anziehungskraft zu Plätzen in Städten. In der Nachkriegszeit sammelte er als Kind an einem Platz in der Nähe der elterlichen Wohnung in Düsseldorf Blütenblätter, um daraus „Parfüm“ für seine Mutter herzustellen. Das beschreibt er in einem Text im Programmheft zur Fotografie-Ausstellung „Neuwied – Blicke“, die seit Sonntag in der „Galerie im Kiez“ in der Engerser Straße zu sehen ist.

Einige weitere besondere Begebenheiten, die er im Laufe seines Lebens mit Plätzen erlebt hat, schildert er in dem Text. Da dürfte es kein Zufall sein, dass sich der pensionierte Lehrer, Schriftsteller und Journalist bei seinem Umzug von Neuss nach Neuwied für eine Wohnung in der Pfarrstraße mit Blick auf den Marktplatz entschied. Der diente zum Zeitpunkt seines Einzugs allerdings noch ausschließlich als Parkplatz. „Immerhin, dachte ich, immerhin ein Platz; einzig das Denkmal einer Marktfrau erinnerte an seine ursprüngliche Bestimmung“, schildert er seinen ersten Eindruck.

i Freuten sich über viele Besucher bei der Ausstellungseröffnung: Galeristin Heidetraut Kluckow, Fotograf Hermann Spix und Musiker Andreas Nilges. Rainer Claaßen

Als die Stadt dann entschied, den Platz zu sanieren, hoffte er auf baldige Veränderung – doch bis die Bauarbeiten dann starteten, musste Spix sich noch einige Zeit gedulden. Die ersten Baufahrzeuge überraschten ihn, und er fasste sofort den Plan, die Veränderung fotografisch zu dokumentieren. Den optimalen Platz dafür hatte er. Aus dem Obergeschoss des Gebäudes an der Stirnseite des Platzes boten sich immer wieder Gelegenheiten, den Fortschritt der Bauarbeiten abzulichten.

Eine Auswahl dieser Fotos präsentiert er nun gemeinsam mit der Inhaberin der Galerie „Kunst im Kiez“, Heidetraud Kluckow, bis zum 11. April in der Engerser Straße 68. Zu sehen sind die Fotos dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie freitags und sonntags von 15 bis 17 Uhr. Das Programm mit seinem charmanten Text kann ebenso erworben werden wie Vergrößerungen einzelner Motive.

Die Ausstellung gibt einen interessanten Überblick über die Veränderungen, die die Bauarbeiten mit sich gebracht haben – und zeigt auch, welche fantastischen Licht- und Wolkenbilder am Neuwieder Abendhimmel zu sehen sind. Auf den Fotos vom vergangenen Herbst ist auch zu sehen, dass der Platz deutlich grüner wirkt, wenn die darauf stehenden Bäume Laub tragen.

i Der neugestaltete Marktplatz wurde jetzt eröffnet. Zimpfer Photography

Bewegend sind die Worte, mit denen Spix seinen Text beendet: „Seit Beginn der Arbeiten begleite ich den Baufortschritt mit meiner Kamera. Unterwegs spürte ich, dass meine anfängliche Befremdung einer gewissen Vertrautheit wich. Der Platz wurde zu meinem Platz. Als nach den letzten Maschinen schließlich auch die Baucontainer abtransportiert waren, lag der gestaltete Platz an der Marktkirche vor mir. Ich freute mich und wusste: Nun war ich in Neuwied angekommen“.