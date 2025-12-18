Neuwieder Restaurant schließt Die letzten Tage von „Pino Italia“ Rainer Claaßen 18.12.2025, 16:30 Uhr

i Neuwied wird die beiden vermissen: Uli und Giuseppe "Pino" Leonardi im Heimathaus – wenige Tage bevor das Restaurant schließt. Rainer Claaßen

Am Sonntag schließt das Restaurant „Pino Italia“, zum Jahresende folgt das gesamte Neuwieder Heimathaus. Die Gastronomen Ulrike und Pino Leonardi sprechen über ihren schweren Abschied und wie es für sie weitergeht.

Wer in diesen Tagen bei Ulrike Leonardi einen Tisch im Restaurant „Pino Italia“ reservieren möchte, muss mit einer Absage rechnen – die Nachfrage ist schlicht zu groß. „Wir sind überwältigt, wie viele Menschen unbedingt noch einmal herkommen wollen, um sich zu verabschieden.







