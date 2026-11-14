Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal spricht unsere Autorin eine bevorstehende Videospiel-Veröffentlichung an, die nicht bei allen für Begeisterung sorgen wird.
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Die Partnerinnen und Partner von Gaming-Fans dürfen sich bald auf etwas gefasst machen. Nach dem 19. November 2026 wird die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr dieselbe sein. Während die einen schon seit Jahren auf diesen Tag hinfiebern, würden ihn andere am liebsten aus dem Kalender streichen.