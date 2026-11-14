Guten Morgen, Kreis Neuwied Die letzten ruhigen Tage vor GTA 6 Viktoria Schneider 14.11.2026, 05:00 Uhr

i Schon mehrmals wurde die Veröffentlichung des neuen Videospiels Grand Theft Auto verschoben, aber am 19. November ist es soweit. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal spricht unsere Autorin eine bevorstehende Videospiel-Veröffentlichung an, die nicht bei allen für Begeisterung sorgen wird.

Die Partnerinnen und Partner von Gaming-Fans dürfen sich bald auf etwas gefasst machen. Nach dem 19. November 2026 wird die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr dieselbe sein. Während die einen schon seit Jahren auf diesen Tag hinfiebern, würden ihn andere am liebsten aus dem Kalender streichen.







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