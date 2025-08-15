Weil es im vergangenen Jahr so schön war, haben sich Harald Stoffels und seine Mitstreiter vom Rock’n’Roll-Elferrat entschlossen, erneut zum Woodstock-Revival-Festival einzuladen. Diesmal unter dem Motto „Woodstock 56 – Begegnung der Kulturen“.

Leutesdorf. Woodstock, der Mythos lebt nicht nur, er erlebt am Freitag, 22. August, in Leutesdorf bereits seine zweite Neuauflage. In Erinnerung an das legendäre Rock-Festival, bei dem im August 1969 rund 500.000 Rockfans drei Tage „voller Frieden und Musik“ feierten, findet 56 Jahre später auf den Leutesdorfer Rheinwiesen das Musikfestival „Woodstock 56 – Begegnung der Kulturen“ statt.

Reinerlös geht an Kinder- und Jugendarbeit des SV Leutesdorf Grün-Weiß

„Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr haben wir, das ist die Initiative Rock’n’Roll-Elferrat, uns entschlossen, das Festival erneut vor dem Leutesdorfer Hof am Rheinufer stattfinden zu lassen. Es gibt viel Neues. Das Woodstock Revival soll interessant bleiben für alle“, sagt Ideengeber und Mitinitiator Harald Stoffels. Der studierte Soziologe, der als Journalist auch in der Film-, Musik- und Veranstaltungsszene gearbeitet hat und dabei auch mit Roger Daltrey von der Band The Who zu tun hatte, weiß, wovon er spricht, wenn eine Veranstaltung „interessant“ sein soll.

Mit dem Orga-Team des Rock’n’Roll-Elferrats, der zur Leutesdorfer Initiative Kulturtrommel gehört, hat er das Konzept auf die Beine gestellt. „Eigentlich haben wir das nur für uns privat entwickelt, um noch mal richtig Spaß mit lauter Musik zu haben“, verrät Stoffels lachend. Der Spaß kam beim „Probelauf“, einer Fete im Sportlerheim, die unter dem Motto „Freak out forever“ stand, so gut an, dass der Rock-Elferrat größer dachte. Gäste und Orga-Team waren sich sicher: „Das muss wiederholt werden.“

Im vergangenen Jahr verlegte man das Festival an den Rhein. Frei nach dem Grundsatz „Nach dem Fest ist vor dem Fest“ starteten die Planungen für 2025. Das Open-Air-Festival sorgt nicht nur für Spaß, sondern ist auch wieder für einen guten Zweck. „Der Reinerlös geht diesmal an die Kinder- und Jugendarbeit des SV Leutesdorf Grün-Weiß“, verrät Stoffels. Die Vorsitzende des Vereins, Jasmine Höch, ist begeistert von der angekündigten Finanzspritze. „Wir wollen die Kinder- und Jugendarbeit unbedingt weiter ausbauen“, freut sie sich.

„Wir wollen alle Altersgruppen ansprechen.“

Harald Stoffels vom Rock’n’Roll-Elferrat

Auch, wenn es Neues gibt, bleiben die Macher ihren Grundsätzen treu. „Alles ist sozusagen handgemacht, ganz im Geist der damaligen Zeit. Mit einfachen Mitteln, ohne viel Trara“, erläutert er. Die Bühne wird zwei Tage vorher am Rand des Parkplatzes unterhalb des Leutesdorfer Hofes aufgebaut. „Wir haben kaum Budget und machen wieder alles selbst. Jeder macht das, was er kann oder was er beruflich gelernt hat. Die Bühne bauen wir aus Europaletten. Das technische Festivalequipment wird wieder mit Bordmitteln realisiert. Bei der Lichttechnik kommen auch Baustrahler, die durch bunte Folien strahlen, zum Einsatz. Außerdem haben wir noch eine bunte Lichterkette“, umreißt er, wie die Palettenbühne in Szene gesetzt werden soll. „Es gibt Livemusik aus den Sparten Blues, Rock, Folk, Pop. Das Programm 2025 ist deutlich vergrößert worden, Künstlerinnen und Künstler mehrerer Generationen und mit unterschiedlicher Herkunft treten auf“, zählt Stoffels auf.

Wer noch aufspielt

Auf der Bühne stehen diesmal mit den Walter Jotzo All Stars (Blues und Rock) und den Stone Pit Miners (Hardcover Rock) gleich zwei einheimische Rock- und Blues-Bands, verstärkt durch Djembe-Trommel-Meister Fara Diouf aus dem Senegal. Mit dabei auch die Gypsy Kids, die neue Generation des Sinti Swing in der Tradition von Django Reinhard. „Wir haben sie in Koblenz gesehen. Die Jungs haben sofort begeistert zugesagt“, berichtet Stoffels.

Das Singer-Songwriter-Trio FOR ist ebenso dabei wie Künstlerin und Regisseurin Ute Hartmann aus Heimbach-Weiss, die eine Lesung mit Musik beisteuert. Unter dem Programmpunkt „Wildcard“ verbergen sich Kurzauftritte von Nachwuchstalenten aus der Region. „Sie haben die Möglichkeit, kurz zu zeigen, was sie drauf haben“, so Stoffels.

Die Preise bei „Woodstock 56“ sind wieder familienfreundlich. Getränke, aber auch eine Bratwurst kosten je 2 Euro, der Eintritt 10 Euro. Los geht es am Freitag, 22. August, um 17 Uhr (Ende gegen 23 Uhr) vor dem „Leutesdorfer Hof.