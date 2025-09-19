Wandern im Siebengebirge Die Kunst, ergebnisoffen nichts zu tun 19.09.2025, 06:00 Uhr

i Eine der Wanderungen führt auch über die Erpeler Ley. Sabine Nitsch

Die Tourismus Siebengebirge GmbH hat mit der Broschüre „Wandertouren und Orte im Siebengebirge zum ergebnisoffenen Nichtstun“ eine neue Wanderbroschüre aufgelegt. Wanderer können die beschriebenen Kapellenschleifen erkunden.

Das Leben ist häufig hektisch und stressbeladen. Umso wichtiger ist es, sich kleine Auszeiten zu gönnen. Wandern in der Natur ist für viele die „Ladestation“, um den eigenen Akku wieder aufzuladen. Die Tourismus Siebengebirge GmbH (TS) hat eine neue Wanderbroschüre aufgelegt, die Anleitungen zum „ergebnisoffenen Nichtstun“ und Pilgerwandern bietet.







