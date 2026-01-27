Margit und Dieter Wolf waren 13 Jahre lang die Pächter des Wasserparks in Feldkirchen. Der Mann verstarb 2024 unerwartet – und sinkende Besucherzahlen, hohe Sanierungskosten und technische Probleme machten einen Weiterbetrieb unmöglich.
Lesezeit 1 Minute
Der Wille war da und der Wunsch, etwas Besonderes und Traditionsreiches für Feldkirchen zu erhalten, auch. Doch letztendlich scheiterte der Versuch: 13 Jahre lang lud der Wasserpark des Neuwieder Stadtteils zum Badevergnügen ein, im vergangenen Jahr war schließlich Schluss.