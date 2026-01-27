Freizeitbad in Feldkirchen
Die guten Seelen des Wasserparks
Rainer Claaßen

Margit und Dieter Wolf waren 13 Jahre lang die Pächter des Wasserparks in Feldkirchen. Der Mann verstarb 2024 unerwartet – und sinkende Besucherzahlen, hohe Sanierungskosten und technische Probleme machten einen Weiterbetrieb unmöglich.

Der Wille war da und der Wunsch, etwas Besonderes und Traditionsreiches für Feldkirchen zu erhalten, auch. Doch letztendlich scheiterte der Versuch: 13 Jahre lang lud der Wasserpark des Neuwieder Stadtteils zum Badevergnügen ein, im vergangenen Jahr war schließlich Schluss.

