Die Geschichte des jüdischen Neuwieds

Die Geschichte der jüdischen Bevölkerung Neuwieds reicht bis zur Gründung der Stadt im 17. Jahrhundert zurück. Dank der vom Stadtgründer Graf Friedrich III. garantierten Religionsfreiheit siedelten sich unter den verschiedenen Religionsgruppen auch viele Juden in Neuwied an, sodass 1699 bereits 16 jüdische Familien in der Stadt lebten.

Dennoch unterschieden sich ihre Rechte von denen der anderen Einwohner, denn wie der ehemalige Stadtarchivar Gerd Anhäuser in „Jüdisches Neuwied“ erklärt, durften sie ausschließlich im „Judenquartier“ im Umfeld der heutigen Synagogengasse in der Nähe des Schlosses wohnen und nur bestimmte Berufe wie Händler, Metzger und Gerber ausüben. Erst ab dem frühen 19. Jahrhundert waren sie nicht mehr auf fürstliche Schutzbriefe angewiesen, sondern konnten offizielle Bürger der Stadt Neuwied werden.

Erste Synagoge 1748 eingeweiht

Fürst Friedrich Alexander zu Wied förderte allerdings schon früh das religiöse Leben der jüdischen Gemeinde und setzte sich für den Bau einer Synagoge ein, die 1748 eingeweiht wurde und eine der ersten kleinen Stadtsynagogen im Rheinland war. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bestanden darüber hinaus Synagogengemeinden in Oberbieber, Niederbieber, Wollendorf und Engers.

Der jüdische Friedhof in Niederbieber diente den Juden aus Neuwied und den späteren Stadtteilen seit mindestens 1706 als Begräbnisplatz und steht heute unter Denkmalschutz. In den 1920er-Jahren zählte die jüdische Gemeinde in Neuwied etwa 340 Mitglieder, und in der Neuwieder Innenstadt waren 63 jüdische Handels-, Handwerks- und Gewerbebetriebe zu finden.

Auch Neuwied von Novemberpogromen betroffen

1933 begann mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten auch in Neuwied die systematische Diskriminierung, Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. So wurden jüdische Geschäfte boykottiert, Juden wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen und Neuwieder Schüler jüdischen Glaubens konnten den Unterricht nicht mehr besuchen, weil sie in der Schule schikaniert wurden und ihnen der Schulbesuch schließlich offiziell verboten wurde.

Während der Novemberpogrome 1938 kam es zu brutalen Ausschreitungen gegen die jüdische Einwohnerschaft Neuwieds. Jüdische Bürger wurden angegriffen und teilweise in Konzentrationslager gebracht, ihre Wohnungen und Geschäfte wurden demoliert und die Synagoge so stark zerstört, dass sie in der Folge abgerissen werden musste. Die wenigen Neuwieder Juden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefangen genommen, untergetaucht oder geflohen waren, kamen wenig später in Sammellager und wurden anschließend in Vernichtungslager deportiert.

Deutsch-Israelischer Freundeskreis Neuwied setzt sich für gegenseitiges Verständnis ein

Laut „Der Landkreis Neuwied“ verkündete der Kreisleiter der NSDAP im August 1942, dass es im Kreis Neuwied seit Juli keine Juden mehr gebe. Nur wenige jüdische Neuwieder überlebten die Konzentrationslager. Seit 2003 erinnern zahlreiche Stolpersteine an die Opfer des Nationalsozialismus in Neuwied, darunter Juden, Sinti und Roma sowie Zwangsarbeiter. Ihre individuellen Schicksale sind unter www.stolpersteine-neuwied.de ebenso nachzulesen wie die Biografien bedeutender jüdischer Persönlichkeiten aus Neuwied, darunter der Schriftsteller Carl Einstein, der Arzt und Autor Friedrich Wolf und der Lehrer und Prediger Julius Ransenberg.

Das Projekt ist eine Initiative des Deutsch-Israelischen Freundeskreises Neuwied, der sich seit 1978 dafür einsetzt, das Andenken an die jüdische Vergangenheit Neuwieds zu bewahren sowie den Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen Israel und Deutschland zu fördern. Die Geschäftsführerin Birgit Bayer betont: „Vor dem Hintergrund des Kriegs im Nahen Osten, der auch Spuren in unserer Partnerregion Drom Hasharon hinterlässt, und dem zunehmenden Antisemitismus wird deutlich, dass unsere Vereinsarbeit nach wie vor nicht an Aktualität verloren hat.“