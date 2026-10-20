Guten Morgen, Kreis Neuwied
Die Gefahren des Aufräumens
Unser Autor kennt die Gefahren, die beim Aufräumen lauern. (Symbolbild)
Unser Autor kennt die Gefahren, die beim Aufräumen lauern. (Symbolbild)
Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Welche Gefahren lauern, wenn man versucht, Herr über die eigene Unordnung zu werden, weiß unser Autor.

Lesezeit 1 Minute
Bei mir daheim ist es meist etwas chaotisch. Auf allen geraden Flächen und Tischen verteilt, stapelt sich nach und nach das, was keinen festen Platz hat. Sortiert wird nach dem Haufenprinzip: Je öfter etwas gebraucht wird, desto weiter oben liegt es.Meist bin ich der Herr über mein Chaos, aber auch mir ist klar, das gelegentlich mal Tabula rasa nötig ist, bevor die Unordnung überhandnimmt.
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