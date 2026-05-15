Fahrradsaison hat begonnen
Die fünf schönsten Radwege rund um Neuwied
Radfahren hält nicht nur gesund, sondern macht auch Spaß.
Radfahren hält nicht nur gesund, sondern macht auch Spaß.
Jörg Niebergall (Archiv). Jörg Niebergall

Helm auf und ab auf den Drahtesel! Mit Beginn der Fahrradsaison stellt sich für viele im Kreis Neuwied die Frage, wo es diesmal hingehen soll. Unsere Redaktion hat sich auf die Suche nach den interessantesten Radwegen in der Region gemacht.

Lesezeit 2 Minuten
Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern, die Winterjacke wandert in den Keller: Der perfekte Zeitpunkt, um sich wieder aufs Rad zu schwingen. In und um Neuwied gibt es dafür viele Radwege, die sich gut für eine kleine Spritztour in die Natur eignen. Während das Neuwieder Becken sanfte Ausflüge möglich macht, können sich im angrenzenden Westerwald geübte Biker auf steileren Wegen ausprobieren.

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