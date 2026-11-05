Guten Morgen, Kreis Neuwied
Die Freuden der Stotterbremse 
Auch wenn die Technik eigentlich veraltet ist, halten manche Busfahrer an der Stotterbremse fest.
Auch wenn die Technik eigentlich veraltet ist, halten manche Busfahrer an der Stotterbremse fest.
Ulf Steffenfauseweh

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Heute wirft unsere Autorin einen Blick in die Vergangenheit – beim Busfahren.

Lesezeit 1 Minute
Derzeit nutze ich den öffentlichen Personennahverkehr wieder häufiger. Weil aber nicht überall Bahnschienen verlegt sind, muss ich oft den Bus nehmen. Dabei wurde mir früher schon schlecht, egal, ob auf Schulfahrten oder auf der Fahrt zur Schule. Besonders schlimm war es, wenn der oder die Busfahrende ordentlich Gas gab und dann in die Bremse stieg, am liebsten in direktem Wechsel und kurzer Sequenz.
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