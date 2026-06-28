Unkels VG-Chef Karsten Fehr „Die Finanzkrise ist inzwischen unmittelbar spürbar“ Daniel Dresen 28.06.2026, 06:00 Uhr

i Unkels VG-Bürgermeister Karsten Fehr (rechts), die Ortsbürgermeister Roland Thelen (2. von rechts, Rheinbreitbach) und Günter Hirzmann (3. von rechts, Erpel) sowie Unkels Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff, haben beim Aktionstag „Kommunen am Limit“ auf die Finanzkrise aufmerksam gemacht. Aynur Korkmaz/VG Unkel

Beim Aktionstag „Kommunen am Limit“ haben Städte und Gemeinden kürzlich auf die kommunale Finanzkrise aufmerksam gemacht. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt Unkels VG-Bürgermeister Karsten Fehr, warum die Lage so angespannt ist.

Es ist nicht mehr „5 vor 12“, sondern bereits „2 vor 12“, was die finanzielle Lage der Kommunen betrifft. Dieser Ansicht sind viele Landkreise, Städte und Gemeinden in Deutschland, die jetzt am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ teilgenommen haben.







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