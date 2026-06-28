Beim Aktionstag „Kommunen am Limit“ haben Städte und Gemeinden kürzlich auf die kommunale Finanzkrise aufmerksam gemacht. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt Unkels VG-Bürgermeister Karsten Fehr, warum die Lage so angespannt ist.
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Es ist nicht mehr „5 vor 12“, sondern bereits „2 vor 12“, was die finanzielle Lage der Kommunen betrifft. Dieser Ansicht sind viele Landkreise, Städte und Gemeinden in Deutschland, die jetzt am bundesweiten Aktionstag „Kommunen am Limit“ teilgenommen haben.