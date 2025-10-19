Arbeiten an der B42 in Neuwied Die ersten Bäume für die neue Unterführung sind gefällt Jörg Niebergall 19.10.2025, 15:00 Uhr

i Drei Bäume mussten für die neue Bahnunterführung an der B42 bereits gefällt werden. Sie waren vom Eichenprozessionsspinner befallen. Jörg Niebergall

Die ersten Vorarbeiten für die neue Bahnunterführung an der B42 laufen bereits: Drei Bäume wurden jetzt schon mal gefällt. Sie waren vom Eichenprozessionsspinner befallen.

Was machen gelb gekleidete Menschen oben in den Bäumen? Und warum werden erst einmal nur drei der Bäume gefällt, die für die neue Bahnunterführung an der B42 weichen müssen? Auch wenn die vorbereitenden Maßnahmen für die Bahnunterführung zwischen der Bundesstraße und der Langendorfer Straße erst Ende 2026 fertig sein soll, laufen jetzt schon die Vorarbeiten.







Artikel teilen

Artikel teilen