Expertin Julia Reuschenbach „Die drei Kanzlerkandidaten euphorisieren nicht“ 09.02.2025, 12:00 Uhr

i Julia Reuschenbach aus Roßbach ist Politikwissenschaftlerin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Tobias Koch

Olaf Scholz, Friedrich Merz oder Robert Habeck? Die Politikexpertin Julia Reuschenbach aus Roßbach erklärt, warum keiner der Kanzlerkandidaten beim Wähler wirklich Begeisterung auslöst und es sich dennoch lohnt, an die Wahlurne zu gehen.

Julia Reuschenbach aus Roßbach ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin tätig. Die 36-Jährige ist seit Jahren eine gefragte Politikexpertin. Unsere Zeitung hat sie im Vorfeld der Bundestagswahl am 23.

