Susanne Thiele plant die Party Die Drahtzieherin hinter dem Neuwieder Karneval Viktoria Schneider 11.02.2026, 15:00 Uhr

i Susanne Thiele ist vor sechs Jahren nach Neuwied gezogen und hat sich Hals über Kopf in das Karnevalsgeschäft gestürzt. Viktoria Schneider

Der Rathaussturm, der Prinzenempfang, die vielen Umzüge: In Neuwied hat der Karneval eine lange Tradition. Dafür, dass alles geordnet abläuft, sorgt Susanne Thiele vom Stadtmarketing. Dabei musste sich die 60-Jährige erst in die Bräuche einarbeiten.

Damit an Schwerdonnerstag, Fastnachtsamstag und Rosenmontag in Neuwied alles glatt läuft, sind nicht nur die Karnevalsvereine gefragt. Die Fäden für die vielen Veranstaltungen laufen im Stadtmarketing zusammen, genauer gesagt bei Susanne Thiele, der Sachbearbeiterin für Senioren und Karneval.







