Die Direktkandidaten im Kreis Neuwied im Überblick

In vier Monaten wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. 51 Abgeordnete werden direkt von den Bürgerinnen und Bürgern bestimmt. Wer stellt sich im Kreis Neuwied dem Votum des Volkes?
Wie bereits bei den vergangenen Landtagswahlen gibt es auch 2026 wieder zwei Wahlkreise im Kreis Neuwied. Die Kreisstadt und die beiden Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach bilden den Wahlkreis (WK) 4 (Neuwied). Der Rest des Kreises, also die Verbandsgemeinden Asbach, Bad Hönningen, Linz am Rhein, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel, sind im Wahlkreis 3 (Linz am Rhein/Rengsdorf) zusammengefasst.