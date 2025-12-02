Landtagswahl im März 2026 Die Direktkandidaten im Kreis Neuwied im Überblick Johannes Kirsch 02.12.2025, 06:00 Uhr

i Am 22. März 2026 wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Wahlberechtigten haben zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird ein Wahlkreiskandidat gewählt, die Zweitstimme geht an die Landesliste einer Partei. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

In vier Monaten wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. 51 Abgeordnete werden direkt von den Bürgerinnen und Bürgern bestimmt. Wer stellt sich im Kreis Neuwied dem Votum des Volkes?

Wie bereits bei den vergangenen Landtagswahlen gibt es auch 2026 wieder zwei Wahlkreise im Kreis Neuwied. Die Kreisstadt und die beiden Verbandsgemeinden Dierdorf und Puderbach bilden den Wahlkreis (WK) 4 (Neuwied). Der Rest des Kreises, also die Verbandsgemeinden Asbach, Bad Hönningen, Linz am Rhein, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel, sind im Wahlkreis 3 (Linz am Rhein/Rengsdorf) zusammengefasst.







Artikel teilen

Artikel teilen