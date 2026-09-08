Lyrikkalender veröffentlicht Dichter aus Neuwied: Ein Gedicht am Tag sollte es sein Sofia Grillo 08.09.2026, 10:00 Uhr

i Der Autor Hans-Werner Lücker mit seinem zehnten Buch, dem Gedichtband „Lyrik Kalender Tage Buch“. Jörg Niebergall

Vor der Pensionierung hat Hans-Werner Lücker Mathematik, Physik und Informatik am Rhein-Wied-Gymnasium unterrichtet. Danach hat er begonnen, seine musische Ader nach außen zu tragen. Jetzt ist sein zehntes Buch erschienen.

Der Alltag spielt sich für den Neuwieder Hans-Werner Lücker immer auf zwei Spuren ab: Wie wir alle, lebt er ihn zuallererst einmal. Doch in seinem Innern erscheinen ihm schon währenddessen Worte, Gedichte oder Kurzgeschichten, die den Alltag aus den Angeln des Normalen heben und Gedankenexperimente daraus machen.







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