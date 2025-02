DRK umgezogen Deutsches Rotes Kreuz im Kreis Neuwied in neuem Zuhause Rainer Claaßen 03.02.2025, 16:00 Uhr

i In den neuen Räumen im Hofgründchen 38 in Neuwied bietet der DRK-Kreisverband ab sofort diverse Schulungen an. Rainer Claaßen

Die Planungen begannen vor einem Jahr, jetzt ist der neue Standort des DRK-Kreisverbands Neuwied eingeweiht worden. Die modern ausgestatteten Räume machen eine Ausweitung des Angebots möglich.

Mit einer Feierstunde wurden in der vergangenen Woche die neuen Räume eingeweiht, die der DRK-Kreisverband ab sofort vorrangig für Schulungen nutzen will. Der Verband will mit dieser Erweiterung die Versorgung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in der Region weiter verbessern.

