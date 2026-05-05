Sanierung rechte Rheinschiene
Deutsche Bahn macht mit Infomobil im Kreis Neuwied Halt
Mit einem Infomobil macht die Deutsche Bahn am 24. Juni am Bahnhof Neuwied halt, um Fahrgäste über die fünfmonatige Sanierung de
Mit einem Infomobil macht die Deutsche Bahn am 24. Juni am Bahnhof Neuwied halt, um Fahrgäste über die fünfmonatige Sanierung der rechten Rheinschiene unter Vollsperrung und den Schienenersatzverkehr zu informieren.
Archiv Jörg Niebergall. Jörg Niebergall

Die rechte Rheinschiene ist vom 10. Juli bis 12. Dezember zwischen Troisdorf und Wiesbaden komplett gesperrt. Die Generalsanierung legt also auch den Zugverkehr im Kreis Neuwied lahm. Mit einem Infomobil will die Bahn nun Aufklärungsarbeit leisten. 

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Die Deutsche Bahn geht anlässlich der fünfmonatigen Sanierung der rechten Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden unter Vollsperrung nun in die Informationsoffensive. Vom 10. Juli bis 12. Dezember 2026 geht auch im Kreis Neuwied nichts, was den Zugverkehr betrifft.

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Kreis NeuwiedVerkehr

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