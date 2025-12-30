„Destille“ schließt - aber es geht direkt weiter

Auf eine lange Geschichte und diverse Pächter blickt die „Destille“ in der Marktstraße zurück. Seit 2016 waren Lothar und Ulrike Werner am Ruder - jetzt haben sie sich verabschiedet. Doch: Mit dem Traditionsgasthaus geht es schon im Januar weiter.
Der Abschied war angekündigt – und wurde jetzt mit einem entspannten Beisammensein einiger Stammgäste angemessen gefeiert: Am Sonntagabend hatte die „Destille“ in der Marktstraße zum letzten Mal mit dem Gastgeber-Ehepaar Lothar und Ulrike „Uli“ Werner geöffnet.