Gastronomie in Neuwied „Destille“ schließt - aber es geht direkt weiter Rainer Claaßen 30.12.2025, 13:00 Uhr

i Der Abschied war durchaus emotional: Uli und Lothar Werner verabschieden sich zusammen mit Koch Stephan Hentschel von der Destille und ihren Gästen. Rainer Claaßen

Auf eine lange Geschichte und diverse Pächter blickt die „Destille“ in der Marktstraße zurück. Seit 2016 waren Lothar und Ulrike Werner am Ruder - jetzt haben sie sich verabschiedet. Doch: Mit dem Traditionsgasthaus geht es schon im Januar weiter.

Der Abschied war angekündigt – und wurde jetzt mit einem entspannten Beisammensein einiger Stammgäste angemessen gefeiert: Am Sonntagabend hatte die „Destille“ in der Marktstraße zum letzten Mal mit dem Gastgeber-Ehepaar Lothar und Ulrike „Uli“ Werner geöffnet.







Artikel teilen

Artikel teilen