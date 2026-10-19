Fährverkehr am Rhein erschwert Derzeit keine konkreten Brückenbaupläne für Linzer Raum Andreas Winkelmann 19.10.2026, 17:00 Uhr

i Auch künftig wird es es bei Niedrigwasser nur die Hoffnung auf fahrende Fähren für eine Rheinquerung zwischen Bonn und Neuwied geben Andreas Winkelmann

Der Rhein führt so wenig Wasser, dass Fährverbindungen zwischen Bonn und Neuwied ins Stocken geraten. Brückenbaupläne bei Bund und Land als Alternative für Niedrigwasserzeiten bleiben jedoch vage.

Trotz Regen führt der Rhein noch immer wenig Wasser, und an einigen Stellen scheint mehr Flussbett als Wasserfläche zu sehen zu sein. Nicht nur der Güterschiffsverkehr litt und leidet unter dem Niedrigwasser, auch der Fährverkehr zwischen Bonn und Neuwied kam teilweise zum Erliegen oder war eingeschränkt.







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