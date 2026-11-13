Guten Morgen, Kreis Neuwied Der Zoo Neuwied braucht uns Ralf Grün 13.11.2026, 05:00 Uhr

i Die neue Seehundanlage im Zoo Neuwied soll wahrscheinlich 2027 eröffnet werden. Die Kosten dafür tragen auch zur aktuellen finanziellen Schieflage bei. Emma Tronich/Zoo Neuwied

Mit unserer täglichen Kolumne „Guten Morgen“ wünscht unsere Redaktion einen guten Start in den Tag. Diesmal geht es um nichts Geringeres als die Rettung des Zoos Neuwied.

V ielen Menschen in der Region ist der Zoo Neuwied ans Herz gewachsen. Sie wissen ihn als Ort der Begegnung mit Tieren zu schätzen, die teils vom Aussterben bedroht sind. Sie bringen ihren Nachwuchs mit, damit er einen Blick auf die Vielfalt der Fauna werfen kann und staunt, die Zooschule besucht und anschließend auf dem Spielplatz herumtoben kann.







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