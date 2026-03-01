Neue Ausstellung in Neuwied
Der Westerwald in Fotografie und Keramik

Die Landschaft und Keramik – mit den Werken des Fotografen Andreas Pacek und der Keramikkünstler Martin Goerg und Andreas Hinder werden im Roentgen-Museum zwei prägende Aspekte des Westerwalds verbunden. Unsere Zeitung war bei der Eröffnung.

Lesezeit 2 Minuten
Dass der große Saal des Roentegen-Museums bei Ausstellungseröffnungen gut gefüllt ist, kommt häufiger vor. Als Museumsleiterin Jennifer Stein und Landrat Achim Hallerbach allerdings am Samstagnachmittag ihre Reden zur Sonderausstellung „Geformt aus Feuer und Stein – Der Westerwald in Fotografie und Keramik“ hielten, waren nicht nur alle Stühle im Saal belegt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren