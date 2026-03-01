Neue Ausstellung in Neuwied Der Westerwald in Fotografie und Keramik Rainer Claaßen 01.03.2026, 16:00 Uhr

Die Landschaft und Keramik – mit den Werken des Fotografen Andreas Pacek und der Keramikkünstler Martin Goerg und Andreas Hinder werden im Roentgen-Museum zwei prägende Aspekte des Westerwalds verbunden. Unsere Zeitung war bei der Eröffnung.

Dass der große Saal des Roentegen-Museums bei Ausstellungseröffnungen gut gefüllt ist, kommt häufiger vor. Als Museumsleiterin Jennifer Stein und Landrat Achim Hallerbach allerdings am Samstagnachmittag ihre Reden zur Sonderausstellung „Geformt aus Feuer und Stein – Der Westerwald in Fotografie und Keramik“ hielten, waren nicht nur alle Stühle im Saal belegt.







