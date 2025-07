Am Donnerstagnachmittag öffnet der Campingplatz, am Freitag ertönen die ersten Gitarrenriffs. Gestartet ist das Rock-the-forest-Festival vor Jahrzehnten unter dem Motto „umsonst und draußen“. Karten für diese Ausgabe sind an der Abendkasse verfügbar.

Es ist wieder so weit: Freunde der Rockmusik können sich auf ein mehrtägiges Festival in Rengsdorf freuen. Am Donnerstag um 16 Uhr öffnet der Campingplatz, am Freitag (Einlass um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr) und Samstag (Einlass um 16.30 Uhr, Beginn um 17 Uhr) spielen diverse Bands. „Rock the Forest“ findet auf dem Waldfestplatz in der Bayerstraße in Rengsdorf statt. Organisiert wird das Event vom Verein Rockfreunde Rengsdorf. „Rock the Forest“ geht bereits in seine 43. Auflage und zählt damit zu den fünf ältesten Rock-Open-Airs in ganz Deutschland. Was einst als spontane Idee einer Gruppe junger Erwachsener begann, damals noch ganz ohne Livebands, hat sich über die Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil der regionalen Musikszene entwickelt.

Erst umsonst und draußen

In den 1990er-Jahren fand das Festival unter dem Motto „umsonst und draußen“ statt und erfreute sich großer Beliebtheit. Inzwischen ist es ein Event, das jedes Jahr zahlreiche Besucher aus der Region und darüber hinaus anzieht. Am Freitag treten vor allem Tribute-Bands auf, die die größten Rockhits bekannter Gruppen performen. In diesem Jahr sorgen unter anderem die Fou Fighterz sowie John Diva für Stimmung. Der Samstag gehört dann den Bands mit eigener Musik. „Wir wollen Rockmusik in unserer Region fördern“, erklärt Christoph Krämer, Vorsitzender der Rockfreunde Rengsdorf. „Deshalb holen wir am Freitag Musik auf die Bühne, die jeder kennt und für möglichst viele zugänglich ist. Am Samstag geht es vor allem darum, Bands auf die Bühne zu holen, die auch in größeren Regionen auftreten, und gleichzeitig Nachwuchsbands aus unserer Region zu fördern“, so Krämer weiter.

i Die Rockfreunde hübschen kurz vor dem Festivalbeginn noch das eine oder andere auf. Jörg Niebergall

Rund 1000 Besucher erwartet

Für das diesjährige Festival erwarten die Veranstalter rund 1000 Besucher, verteilt über beide Tage. Der Vorverkauf hat sich in den letzten Jahren spürbar verändert. „Seit Corona kaufen die Leute ihre Tickets nicht mehr frühzeitig, sondern oft erst kurz vor dem Festival“, sagt Krämer. Auch das Wetter spielt bei einem Open-Air-Festival eine wichtige Rolle. „Letztes Jahr hatten wir zwei Tage Dauerregen, das hat sich natürlich stark auf die Besucherzahlen ausgewirkt.“

„Nach dem Festival ist vor dem Festival, sobald das eine vorbei ist, beginnen direkt die Planungen für das nächste Jahr.“

Christoph Krämer, Vorsitzender der Rockfreunde Rengsdorf.

Der Verein Rockfreunde Rengsdorf besteht derzeit aus etwa 40 Mitgliedern. Die ältesten Mitglieder sind mittlerweile im Rentenalter, während die jüngsten ab 18 Jahren aktiv mitwirken. Zusätzlich engagieren sich rund 40 weitere Helfer bei der Organisation und Durchführung des Festivals. Die Vorbereitungen laufen dabei das ganze Jahr über. „Nach dem Festival ist vor dem Festival, sobald das eine vorbei ist, beginnen direkt die Planungen für das nächste Jahr“, so Krämer. Die Besucher dürfen sich neben der Musik auch auf den Biergarten, Imbissstände und Merchandise freuen. Besonders beliebt ist in den letzten Jahren die Campingfläche geworden, die für Festivalbesucher mit Eintrittskarte kostenlos zur Verfügung steht und in diesem Jahr nochmals vergrößert wurde. Wer Lust auf Rock unter freiem Himmel hat, kann sich noch Tickets an der Abendkasse sichern.