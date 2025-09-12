Einen Kälberstall funktionierten Peter Reusch und Jürgen Heller um in eine „Schrauberhalle“ für ihr Hobby: Old- und Youngtimer. Um die Leidenschaft zu teilen, gründeten sie gleich noch einen Verein, die Young- & Oldtimer-Freunde Oberdreis.

Gibt es ihn eigentlich wirklich, den berühmten „perfekten Moment“? Peter Reusch und Jürgen Heller haben da überhaupt keine Zweifel. Wenn sie die Tür zu ihrer „Schrauberhalle“ aufschließen und ihre wunderschönen, geschichtsträchtigen Fahrzeuge vor sich sehen, dann macht das die beiden Oldtimerfans einfach glücklich. Und damit sind sie nicht allein: 2014 haben die Kfz-Tüftler den Verein Young- & Oldtimer-Freunde Oberdreis gegründet, der ihnen viel Freude bereitet.

i Wenn es den Oberdreiser Oldtimer-Freunden Finn Schür, Jürgen Heller, Peter Reusch und Matti Heller (von links) gelingt, Schätzchen wie dieses Lichteinstellgerät aus dem Jahr 1964 zu erwischen, dann ist die Freude groß - vor allem, wenn die Fundstücke auch noch tadellos funktionieren. Julia Hilgeroth-Buchner

Beim Ortstermin mit unserer Zeitung erzählen Peter Reusch und Jürgen Heller jedoch erst einmal von der eigenen Faszination für alte Schätzchen. Unterstützt werden sie an diesem Samstagmittag von zwei, die es ebenso ernst mit diesem Hobby meinen wie die Vereinsgründer. Mit von der Partie ist nicht nur der junge Finn Schür, der Peter Reusch in der Halle gern bei der Arbeit zur Hand geht, sondern auch Jürgen Hellers zwölfjähriger Sohn Matti. Dieser brennt nicht nur fürs Basteln mit den Profis. Er wartet auch ungeduldig darauf, irgendwann endlich fahren zu dürfen.

Vom „Goggomobil“ bis zum Wartburg 311

Zunächst erzählen Reusch und Schür, die beruflich aus der Kfz-Branche stammen, was es mit ihrem Schrauberparadies auf sich hat. „Wir haben die Halle, die früher ein Kälberstall war, vor anderthalb Jahren privat für uns beide übernommen. Wir hatten viel Hilfe von unseren Freunden und müssen noch viel renovieren, aber wir sind froh, diesen Platz zu haben.“

Was die Marken der Autos betrifft, hat jeder seine eigenen Vorlieben. Reusch schwärmt für Mercedes und ist unter anderem Besitzer eines „Goggomobils“, eines BMW E120 und eines alten Feuerwehrautos. Gern stellt er seinen Mercedes W123 200 aus dem Jahr 1982 vor, den er mit typischen Accessoires wie Wackeldackel, Hut und umhäkelter Toilettenpapierrolle ausgestattet hat. Auch auf das seltene Mercedes T-Modell von 1984 (ein einst beliebtes Handwerkerauto) ist er stolz.

i Dieser Wartburg 311 ist der ganze Stolz von Jürgen Heller (3. von links). Das Original-DDR-Fahrzeug aus dem Jahr 1961 ist wie neu und selbstverständlich fahrtüchtig. Hellers zwölfjähriger Sohn Matti (links) freut sich schon sehr darauf, eines Tages selbst einsteigen und losfahren zu dürfen. Julia Hilgeroth-Buchner

Der im Raum Mecklenburg geborene Jürgen Heller hat eine Leidenschaft für Ost-Autos. Zu seinen Lieblingen gehören ein sehr gut gepflegter blau-weißer Wartburg 311 (Baujahr 1961), ein „Multicar“ (ein Nutzfahrzeug, das beispielsweise auf landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR, LPGs, eingesetzt wurde) sowie ein Moped der Marke Schwalbe von 1981. Die Oldtimer-Freunde präsentieren außerdem ein Polizeimoped von 1969 und ein Lichteinstellgerät aus dem Jahr 1964, das tadellos funktioniert.

„Wir beide sind die Schlimmsten.“

Peter Reusch und Jürgen Heller zu ihrer Leidenschaft

Die Oberdreiser sind an einige Foren angeschlossen, über die Ersatzteile angeschafft und Infos ausgetauscht werden. Aber nicht jeder im Verein hat einen solchen Fuhrpark zu Hause. „Wir beide sind die Schlimmsten“, grinsen die Gründungsväter. Als der Verein damals entstand, gab es etwa zehn Interessierte.

„In der Nähe fand ein Oldtimer-Treffen statt. Danach haben wir uns bei einem Kumpel zum Abschlussbierchen getroffen und festgestellt, dass wir das, was andere können, auch hinkriegen“, erinnert sich Reusch, der das Amt des Vorsitzenden übernahm, während Heller sein Stellvertreter wurde. Zu den aktuellen Vereinsaktionen gehören der Stammtisch mit Benzingesprächen, gelegentliche Ausfahrten zu anderen Treffen und interne Ausflüge mit den rund 60 Mitgliedern.

i Lieblingsplatz: Peter Reusch, der Vorsitzende der Young- & Oldtimerfreunde Oberdreis, hängt sehr an seinem Mercedes-Benz der Baureihe W123. Mit Hingabe hält er das 1982 gebaute Auto in Schuss, und auch die damals typische Innenausstattung mit Wackeldackel, Hut und umhäkelter Toilettenpapierrolle wird liebevoll gepflegt. Julia Hilgeroth-Buchner

„Als wir dann unser erstes eigenes Oldtimertreffen veranstalteten, hätten wir nie gedacht, dass unser Verein weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus bekannt wird“, sagt Reusch. Inzwischen findet das Treffen jährlich am zweiten Wochenende im August statt – unter Beteiligung von rund 1000 Fahrzeugen. Und was hat es mit den Youngtimern im Vereinsnamen auf sich? „Dazu gehören Fahrzeuge ab einem Alter von 25 Jahren, während der Oldtimerstatus ab einem Alter von 30 Jahren beginnt.“

i Alles klar unter der Motorhaube? Dem Expertenblick der vier Oldtimerfreunde entgeht nichts, und wenn die Autos wirklich einmal Probleme haben, dann ist die Lösung meist schnell gefunden. Julia Hilgeroth-Buchner

Wie sich herausstellt, hat jedes Fahrzeug seine eigene Geschichte, die Reusch, Heller und ihre jungen Kompagnons mit Vergnügen zum Besten geben. Aber irgendwann müssen die vier dann doch wieder ans Werk – es gibt schließlich noch ganz viel zu schrauben.

Mehr Infos finden sich unter www.oldtimerfreunde-oberdreis.de﻿